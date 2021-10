È morto Bernard Tapie | controverso imprenditore e politico francese

Leggi su huffingtonpost

(Di domenica 3 ottobre 2021) Èdopo lunga malattia all’età di 78 anni, figura controversa del mondo imprenditoriale ein Francia. Parigino di nascita,è stato un parlamentare socialista. Proprietario dell’Adidas dal 1990 al 1993, è stato presidente della squadra di calcio Olympique Marsiglia tra il 1986 e il 1994, periodo in cui rese il club cittadino uno dei più affermati in Francia e in Europa.ha avuto diverse condanne penali nel corso degli anni: 2 anni per corruzione nel calcio, 18 mesi per frode fiscale, 3 anni di carcere e 5 anni di interdizione dalle cariche pubbliche per falsificazione e appropriazione indebita dei beni aziendali ai tempi dell’Olympique Marsiglia. Nel 2010 è risultato assolto, dopo un processo di circa vent’anni, dalle ...