Covid | Figliuolo | “In settimana si arriverà a 80% vaccinati”

(Di domenica 3 ottobre 2021) “Siamo al 79,1% di” contro il-19. “Questaarriveremo all’80%”. Così il commissario per l’emergenza-19 Francesco Paoloa ‘Che tempo che fa’ su Rai3. “Ai primi di marzo presentai il piano. Siamo passati da 4,5 milioni e mezzo di somministrazioni a 85 milioni e 150mila, mi sembra quasi un sogno”, ha dettoripensando ai dati che caratterizzavano il periodo di marzo, quando fu ospite di Fabio Fazio. “Mezzo milione” di persone, dice il commissario, non possono ricevere il vaccino per motivi di salute. “Oggi siamo a 42 milioni e 700mila cittadini, il 79,1% della popolazione. A metà ottobre” è ipotizzabile “l’82%. In questasiall’80%. Già ora siamo all’84% di ...

Lo ha detto il generale Francesco Paolo, commissario straordinario all'emergenza, a Che Tempo Che fa su Rai3. "Immunità di gregge? Non esisteva la variante Delta, è un virus insidioso ...Roma, 03 ott 21:06 - In merito alla vaccinazione delle Forze dell'ordine e delle Forze armate, "si stanno facendo delle verifiche" come quelle fatte sugli "operatori..."Sono a quota 42,7 milioni gli italiani che hanno completato il ciclo vaccinale, pari al 79% dei vaccinabili. Nella prossima settimana si arriverà all'80%". Lo ha detto il commissario all'emergenza Co ...ROMA - "Da quando sono arrivato eravamo a 4 milioni di dosi di vaccino e oggi siamo a oltre 85.100.000, sembra quasi un sogno. Oggi la percentuale dei vaccinati è più del 79%, in questa settimana si a ...