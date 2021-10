Covid: Figliuolo, 'in questa settimana si arriverà a 80% vaccinati' (Di domenica 3 ottobre 2021) Roma, 3 ott. Adnkronos) - "Siamo al 79,1% di vaccinati. questa settimana arriveremo all'80%". Così il commissario per l'emergenza Covid-19 Francesco Paolo Figliuolo a Che tempo che fa su Rai3. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 3 ottobre 2021) Roma, 3 ott. Adnkronos) - "Siamo al 79,1% diarriveremo all'80%". Così il commissario per l'emergenza-19 Francesco Paoloa Che tempo che fa su Rai3.

