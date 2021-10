Una candidata del M5s e un segretario del Pd sono stati aggrediti ad Afragola (Di sabato 2 ottobre 2021) AGI - Un deputato del M5s e il segretario locale del Pd ad Afragola nel Napoletano, sabato mattina hanno denunciato ai carabinieri di avere subito aggressioni. La pentastellata Iolanda Di Stasio ha denunciato ai militari dell'Arma un'aggressione contro il responsabile dell'area a nord di Napoli di Europa Verde, Salvatore Iavarone. Vittima di un'altra aggressione è stato anche il segretario del Pd, Francesco Zanfardino, che sarebbe stato inseguito da alcune persone e al quale sarebbero stato squarciato uno pneumatico dell'auto. Tutto sarebbe accaduto durante la ‘Notte della legalità', promossa dal candidato sindaco del centrosinistra di Afragola, Antonio Iazzetta, che, nel comizio conclusivo, aveva annunciato il presidio dei tabelloni per evitare affissioni selvagge che hanno contraddistinto la campagna elettorale. A ... Leggi su agi (Di sabato 2 ottobre 2021) AGI - Un deputato del M5s e illocale del Pd adnel Napoletano, sabato mattina hanno denunciato ai carabinieri di avere subito aggressioni. La pentastellata Iolanda Di Stasio ha denunciato ai militari dell'Arma un'aggressione contro il responsabile dell'area a nord di Napoli di Europa Verde, Salvatore Iavarone. Vittima di un'altra aggressione è stato anche ildel Pd, Francesco Zanfardino, che sarebbe stato inseguito da alcune persone e al quale sarebbero stato squarciato uno pneumatico dell'auto. Tutto sarebbe accaduto durante la ‘Notte della legalità', promossa dal candidato sindaco del centrosinistra di, Antonio Iazzetta, che, nel comizio conclusivo, aveva annunciato il presidio dei tabelloni per evitare affissioni selvagge che hanno contraddistinto la campagna elettorale. A ...

