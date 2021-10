Sassuolo-Inter in tv e streaming | dove vederla

(Di sabato 2 ottobre 2021) I neroverdi di Dionisi ospitano i nerazzurri di Simone Inzaghi nell’anticipo serale della 7ª giornata di Serie A:vedereIldi Alessio Dionisi sfida l’di Simone Inzaghi nell’anticipo serale della 7ª giornata della Serie A 2021/2022. I neroverdi sono dodicesimi in classifica con 7 punti, mentre i nerazzurri occupano la terza posizione a quota 14.: la partita si giocherà sabato 2 ottobre 2021, nello scenario del Mapei Stadium-Città del Tricolore di Reggio Emilia, con fischio d’inizio alle ore 20.45. A dirigere il match sarà il signor Luca Pairetto di Nichelino.sarà trasmessa in direttada DAZN. Gli abbonati potranno seguire la partita in ...

MatteoBarzaghi : Sassuolo-Inter con una novità. Correa dal primo minuto con Lautaro. Dzeko parte dalla panchina. @SkySport #SassuoloInter - Inter : ?? | CURIOSITÀ ?? Lo sapevi che con nove reti, la coppia @EdDzeko-#Lautaro è stata la più prolifica in queste 6 gior… - Inter : ? | CONVOCATI Ecco la lista dei 24 nerazzurri a disposizione di Simone Inzaghi ?? - Linterista_page : #Dumfries e #Correa preferiti a #Darmian e #Dzeko ? #Inter #Sassuolo #SerieA #Interista - SerieAFFC : Sassuolo v Inter: Official Line-Ups #SassuoloInter #SerieA -

AllegriCLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 18, Milan 16,14, Roma 12, Fiorentina 12, Lazio 11, Atalanta 11, Empoli 9, Juventus 8, Bologna 8, Torino 8,7, Udinese 7, Verona 5, Sampdoria 5, ..., le formazioni ufficiali(4 - 2 - 3 - 1): 47 Consigli; 17 Muldur, 21 Chiriches, 31 Ferrari, 6 Rogerio; 8 Maxime Lopez, 16 Frattesi; 25 Berardi, 10 Djuricic, 7 Boga; 92 ...Sassuolo-Inter, valevole per la 7ª giornata di Serie A, chiude il sabato sera: padroni di casa per portarsi in zona Europa, ospiti invece per mantenere le posizioni alte della classifica ...SASSUOLO (4-2-3-1) : Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Lopez, Frattesi; Berardi, Djuricic, Boga; Defrel. All. Dionisi. INTER (3-5-2) : Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Ba ...