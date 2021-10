Highlights e gol Torino-Juventus 0-1: Serie A 2021/2022 (VIDEO) (Di sabato 2 ottobre 2021) Il VIDEO degli Highlights e dei gol di Torino-Juventus, match valevole per la settima giornata del campionato di Serie A 2021/2022. I ragazzi di Massimiliano Allegri partono veramente forte e nei primi cinque minuti si creano tre occasioni nette ma non riescono a tirare verso lo specchio della porta difesa da Milinkovic-Savic. Con il passare dei minuti i padroni di casa crescono e diventano i padroni del campo, anche se le occasioni da gol vere e proprie sono poche. Nel secondo tempo è ancora la Juventus a cominciare meglio, il Torino cala alla distanza e, anche senza ricambi davanti, arretra il baricentro e si consegna agli ospiti che trovano la via del gol all’86’ grazie a Manuel Locatelli che con un destro preciso fredda Sirigu e ... Leggi su sportface (Di sabato 2 ottobre 2021) Ildeglie dei gol di, match valevole per la settima giornata del campionato di. I ragazzi di Massimiliano Allegri partono veramente forte e nei primi cinque minuti si creano tre occasioni nette ma non riescono a tirare verso lo specchio della porta difesa da Milinkovic-Savic. Con il passare dei minuti i padroni di casa crescono e diventano i padroni del campo, anche se le occasioni da gol vere e proprie sono poche. Nel secondo tempo è ancora laa cominciare meglio, ilcala alla distanza e, anche senza ricambi davanti, arretra il baricentro e si consegna agli ospiti che trovano la via del gol all’86’ grazie a Manuel Locatelli che con un destro preciso fredda Sirigu e ...

