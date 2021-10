Afghanistan: 4 vittime in un attentato a Jalalabad (Di sabato 2 ottobre 2021) Gli attacchi arrivano dopo che il portavoce dei talebani, Zabihullah Mujahid, ha ribadito l'impegno di Kabul a eliminare le cellule dell'Isis-K presenti in territorio afghano Leggi su rainews (Di sabato 2 ottobre 2021) Gli attacchi arrivano dopo che il portavoce dei talebani, Zabihullah Mujahid, ha ribadito l'impegno di Kabul a eliminare le cellule dell'Isis-K presenti in territorio afghano

Advertising

fisco24_info : Afghanistan: attacco a Jalalabad, almeno 4 morti: Lo riporta Tolo News. Tra vittime anche due civili - messveneto : Afghanistan, attacco a Jalalabad: almeno 4 morti: Le vittime sono due civili e due membri delle forze dell'Emirato… - InformazioneA : #Afghanistan Dopo una prima sconfitta nel #Panjshir le forze di resistenza stanno lanciando nuove offensive. Nel d… - edyangelillo : RT @TizianaFerrario: Chiudono anche le case rifugio per le donne vittime di violenza in #Afghanistan. È la visione dei talebani sulle relaz… - romi_andrio : RT @TizianaFerrario: Chiudono anche le case rifugio per le donne vittime di violenza in #Afghanistan. È la visione dei talebani sulle relaz… -

Ultime Notizie dalla rete : Afghanistan vittime Afghanistan: attacco a Jalalabad, almeno 4 morti ... in Afghanistan. Lo riferisce Tolo news. Secondo funzionari talebani, i morti sono due civili e due membri delle forze dell'Emirato islamico. Secondo altri media internazionali tra le vittime ci ...

Afghanistan, attacco a Jalalabad: almeno 4 morti Sono almeno quattro le vittime di un attacco avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi a Jalalabad, città dell'est dell'Afghanistan, colpita da altri attentati nei giorni scorsi. Sono due le vittime civili, tra queste vi sarebbe un bambino secondo i media locali, mentre le altre due vittime sono membri delle forze di ...

Afghanistan: 4 vittime in un attentato a Jalalabad Rai News Afghanistan: 4 vittime in un attentato a Jalalabad Gli attacchi arrivano dopo che il portavoce dei talebani, Zabihullah Mujahid, ha ribadito l'impegno di Kabul a eliminare le cellule dell'Isis-K presenti in territorio afghano ...

Afghanistan: attacco a Jalalabad, almeno 4 morti Almeno quattro persone sono state uccise in un attacco a Jalalabad, in Afghanistan. Lo riferisce Tolo news. Secondo funzionari talebani, i morti sono due civili e due membri delle forze dell'Emirato i ...

... in. Lo riferisce Tolo news. Secondo funzionari talebani, i morti sono due civili e due membri delle forze dell'Emirato islamico. Secondo altri media internazionali tra leci ...Sono almeno quattro ledi un attacco avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi a Jalalabad, città dell'est dell', colpita da altri attentati nei giorni scorsi. Sono due lecivili, tra queste vi sarebbe un bambino secondo i media locali, mentre le altre duesono membri delle forze di ...Gli attacchi arrivano dopo che il portavoce dei talebani, Zabihullah Mujahid, ha ribadito l'impegno di Kabul a eliminare le cellule dell'Isis-K presenti in territorio afghano ...Almeno quattro persone sono state uccise in un attacco a Jalalabad, in Afghanistan. Lo riferisce Tolo news. Secondo funzionari talebani, i morti sono due civili e due membri delle forze dell'Emirato i ...