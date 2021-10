World of Warcraft: le ultime modifiche apportate da Blizzard fanno parte di un 'ambiente più inclusivo' (Di venerdì 1 ottobre 2021) Lo scorso luglio, Blizzard è stata portata in tribunale per denunce che evidenziavano "costanti molestie sessuali, commenti e comportamento tossico". Lo studio da allora ha lavorato non solo per rendere il posto di lavoro più sicuro, ma ha apportato anche modifiche all'interno dei loro giochi. Tra questi c'è anche World of Warcraft che ha subito alcune modifiche per rendere il gioco "più inclusivo". Regolarmente, i team di sviluppo di World of Warcraft frequentano i forum per condividere le modifiche attuali, commentare gli ultimi feedback della community o semplicemente esprimersi su un argomento specifico. E nella giornata di ieri è stato pubblicato un nuovo post proprio sul forum intitolato "L'evoluzione del contenuto creativo in ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 1 ottobre 2021) Lo scorso luglio,è stata portata in tribunale per denunce che evidenziavano "costanti molestie sessuali, commenti e comportamento tossico". Lo studio da allora ha lavorato non solo per rendere il posto di lavoro più sicuro, ma ha apportato ancheall'interno dei loro giochi. Tra questi c'è ancheofche ha subito alcuneper rendere il gioco "più". Regolarmente, i team di sviluppo dioffrequentano i forum per condividere leattuali, commentare gli ultimi feedback della community o semplicemente esprimersi su un argomento specifico. E nella giornata di ieri è stato pubblicato un nuovo post proprio sul forum intitolato "L'evoluzione del contenuto creativo in ...

misteruplay2016 : World of Warcraft: le ultime modifiche apportate da Blizzard fanno parte di un ‘ambiente più inclusivo’ - Eurogamer_it : Le modifiche a #WorldOfWarcraft saranno più inclusive, parola di #Blizzard. - DailyQuestIT : Il Community Manager Kaivax ha annunciato che da oggi sono disponibili i trasferimenti gratuiti dei personaggi dei… - DailyQuestIT : Blizzard ha annunciato l'arrivo delle Season of Mastery di WoW Classic, che saranno in open beta dal 5 ottobre, e v… - spiritum : @Diablo Grazie, a posto così. Vi ho regalato 35 sterline, ci ho perso 4 ore per cercare di farlo partire, aperto ti… -

Ultime Notizie dalla rete : World Warcraft New World, il viaggio verso la recensione: benvenuti nel nuovo mondo Solo il tempo ci dirà se New World ha le carte in regola per strappare lo scettro a World of Warcraft oppure se l'entusiasmo iniziale è destinato a scemare, ma in qualunque caso l'occasione è troppo ...

Immagini in parole: i MUD in Italia, dagli anni novanta a oggi Nel senso che i MUD sono cresciuti insieme a Internet, assieme alle ventate di novità portate dai grandi giochi di ruolo online, come World of Warcraft ". Gli sviluppatori dei MUD hanno saputo ...

World of Warcraft: Shadowlands e il suo fallimento, il male nei giochi di ruolo Tom's Hardware Italia Il nuovo mondo non sta arrivando per console, almeno non ancora L’MMO New World recentemente rilasciato da Amazon sta andando molto bene al momento, il che ha portato alcuni a chiedere agli sviluppatori se il ...

New World non arriverà su console, almeno per il momento New World è il MMO di Amazon Game Studios che sta riscuotendo un successo clamoroso in queste prime giornate di lancio. I server di gioco sono infatti talmente zeppi che è necessario mettersi in coda ...

Solo il tempo ci dirà se Newha le carte in regola per strappare lo scettro aofoppure se l'entusiasmo iniziale è destinato a scemare, ma in qualunque caso l'occasione è troppo ...Nel senso che i MUD sono cresciuti insieme a Internet, assieme alle ventate di novità portate dai grandi giochi di ruolo online, comeof". Gli sviluppatori dei MUD hanno saputo ...L’MMO New World recentemente rilasciato da Amazon sta andando molto bene al momento, il che ha portato alcuni a chiedere agli sviluppatori se il ...New World è il MMO di Amazon Game Studios che sta riscuotendo un successo clamoroso in queste prime giornate di lancio. I server di gioco sono infatti talmente zeppi che è necessario mettersi in coda ...