Ultime Notizie Roma del 01-10-2021 ore 10:10 (Di venerdì 1 ottobre 2021) Romadailynews radiogiornale appuntamento con l'informazione Buongiorno da redazione Gabriella Luigi in studio illeciti nella gestione dei migranti l'ex sindaco di Riace Domenico Lucano è stato condannato a 13 anni e 2 mesi al termine del processo Senia che si è svolto a Locri in tribunale Lucano era imputato di associazione per delinquere abuso d'ufficio truffa concussione e peculato turbativa d'asta falsità ideologica e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina Questa è una vicenda inaudita sarò macchiato per sempre per colpe che non ho commesso mi aspettavo una soluzione ha detto Lucano a commento della sentenza l'ex Sindaco dovrà anche restituire €500000 riguardo i finanziamenti ricevuti dall'Unione Europea e dal governo lo stabiliscesentenza ieri a Milano attivisti della Justice platform Hanno occupato con delle tende Piazza Affari Di fronte la borsa italiana

