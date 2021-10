Riappare in un video il superlatitante Matteo Messina Denaro: scattano le nuove indagini (Di venerdì 1 ottobre 2021) Il volto di Matteo Messina Denaro, superlatitante e numero 1 di Cosa Nostra, Riappare in un video. L’unico, peraltro, sul quale gli investigatori hanno potuto lavorare dal lontano 1993. Perché Matteo Messina Denaro da quell’anno è sparito è sparito, facendo perdere le sue tracce. E a niente sono servite le ricerche delle Forze dell’Ordine che hanno battuto in lungo e in largo tutta la Sicilia. Il video torna in mano agli inquirenti che sostengono con certezza che l’uomo seduto sul sedile posteriore del Suv blu ripreso dalle telecamere, sia proprio il superlatitante. E scattano nuove perquisizioni, per cercare di dare una nuova spinta alle ricerche che nella realtà non ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 1 ottobre 2021) Il volto die numero 1 di Cosa Nostra,in un. L’unico, peraltro, sul quale gli investigatori hanno potuto lavorare dal lontano 1993. Perchéda quell’anno è sparito è sparito, facendo perdere le sue tracce. E a niente sono servite le ricerche delle Forze dell’Ordine che hanno battuto in lungo e in largo tutta la Sicilia. Iltorna in mano agli inquirenti che sostengono con certezza che l’uomo seduto sul sedile posteriore del Suv blu ripreso dalle telecamere, sia proprio il. Eperquisizioni, per cercare di dare una nuova spinta alle ricerche che nella realtà non ...

