Pelè, a un mese dall’intervento dimesso l’ex campione brasiliano (Di venerdì 1 ottobre 2021) Buone notizie per l’ex calciatore Pelè sta sempre meglio e infatti l’ex leggenda del calcio brasiliano e mondiale è stato finalmente dimesso dall’ospedale Albert Einstein di San Paolo. Nel bollettino dell’ospedale, si legge: “Edson Arantes do Nascimento è stato dimesso dall’ospedale Israelita Albert Einstein la mattina di giovedì 30 settembre 2021. Il paziente è stabile e continuerà la chemioterapia, dopo l’intervento chirurgico per rimuovere un tumore all’intestino, eseguito il 4 settembre”. l’ex calciatore era stato ricoverato il 31 agosto e il 4 settembre era stato appunto sottoposto a una operazione per la rimozione del tumore al colon. Non sono stati condivisi ulteriori dettagli sulle condizioni di salute dell’ex calciatore della Nazionale ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 1 ottobre 2021) Buone notizie percalciatoresta sempre meglio e infattileggenda del calcioe mondiale è stato finalmentedall’ospedale Albert Einstein di San Paolo. Nel bollettino dell’ospedale, si legge: “Edson Arantes do Nascimento è statodall’ospedale Israelita Albert Einstein la mattina di giovedì 30 settembre 2021. Il paziente è stabile e continuerà la chemioterapia, dopo l’intervento chirurgico per rimuovere un tumore all’intestino, eseguito il 4 settembre”.calciatore era stato ricoverato il 31 agosto e il 4 settembre era stato appunto sottoposto a una operazione per la rimozione del tumore al colon. Non sono stati condivisi ulteriori dettagli sulle condizioni di salute delcalciatore della Nazionale ...

Advertising

361_magazine : Ottime notizie per #Pele - Sport_Fair : #Pelè dimesso dall'ospedale: l'ex calciatore sorride sui social e ringrazia fan e team medico - statodelsud : Brasile, Pelè dimesso dall’ospedale dopo un mese. Era stato operato per un tumore - Pino__Merola : Brasile, Pelè dimesso dall’ospedale dopo un mese. Era stato operato per un tumore - JohSogos : RT @SkySport: Brasile, #Pelé lascia l'ospedale dopo un mese: 'Sono felice, ringrazio tutti per l'affetto' #SkySport -