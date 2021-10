Parigi-Roubaix 2021, tutti i settori in pavé e le stellette di difficoltà. Foresta di Arenberg punto chiave (Di venerdì 1 ottobre 2021) Una corsa unica nel suo genere, che ormai manca da troppo agli appassionati del ciclismo. Dopo oltre due anni, una lunghissima assenza causa Covid, torna l’Inferno del Nord, la Parigi-Roubaix. Una Classica Monumento completamente pianeggiante, ma tra le più dure da affrontare, visti i suoi tratti in pavé, con le pietre a rendere difficile il cammino dei corridori. Andiamo a scoprire tutti i settori nel dettaglio con le stellette di difficoltà. I tratti di pavé più duri in assoluto, come da tradizione, saranno la Foresta di Arenberg, che i corridori imboccheranno al chilometro 162, Mons-en-Pévèle, ben 3000 metri di pavé che inizieranno al chilometro 209,1, e il Carrefour de l’Arbre, il quale verrà ... Leggi su oasport (Di venerdì 1 ottobre 2021) Una corsa unica nel suo genere, che ormai manca da troppo agli appassionati del ciclismo. Dopo oltre due anni, una lunghissima assenza causa Covid, torna l’Inferno del Nord, la. Una Classica Monumento completamente pianeggiante, ma tra le più dure da affrontare, visti i suoi tratti in, con le pietre a rendere difficile il cammino dei corridori. Andiamo a scoprirenel dettaglio con ledi. I tratti dipiù duri in assoluto, come da tradizione, saranno ladi, che i corridori imboccheranno al chilometro 162, Mons-en-Pévèle, ben 3000 metri diche inizieranno al chilometro 209,1, e il Carrefour de l’Arbre, il quale verrà ...

Advertising

sportface2016 : #Ciclismo Manca sempre meno alla #ParisRoubaix, che torna dopo due anni e mezzo: ecco il percorso dell'edizione 202… - sgavdio : Una foto per la vostra serata: Mitchell Docker che pedala sulle pietre della Parigi-Roubaix. - SpazioCiclismo : Selezione temibile per la Deceuninck Quick-Step alla Parigi-Roubaix 2021 #ParisRoubaix - sportface2016 : #Ciclismo Domenica torna finalmente la #ParisRoubaix, ecco i favoriti e i corridori più attesi nell'Inferno del Nord - giostuzzi : Ve le ricordate le candele Champion quelle dei motorini? Non si chiamavano 'cempion, ma 'sciampion' e se non ci fos… -