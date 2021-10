Matteo Salvini: "Non ho paura che mi sfilino la Lega" (Di venerdì 1 ottobre 2021) “La mia leadership a rischio? Lo escludo categoricamente, non ho paura”. Risponde così, in un’intervista a Libero, il segretario della Lega Matteo Salvini. “A fine ottobre il percorso congressuale riprenderà, secondo quanto prevede lo Statuto. Era difficile tenere i congressi nel pieno della pandemia. Se passate le elezioni la situazione sarà, come ipotizzabile, sotto controllo, si faranno”. II presidente Silvio Berlusconi, a La Stampa, ha detto: Salvini o Meloni a Palazzo Chigi non se ne parla. “Non commento le parole di Berlusconi, prendo atto che ha smentito”. Il Recovery funziona solo con Mario Draghi a Palazzo Chigi? “E che siamo un popolo di scemi? Penso che Draghi sia una personalità straordinaria ma in Italia esistono molti profili di successo. Su Luca Morisi, invece, afferma: “Luca sta ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 1 ottobre 2021) “La mia leadership a rischio? Lo escludo categoricamente, non ho”. Risponde così, in un’intervista a Libero, il segretario della. “A fine ottobre il percorso congressuale riprenderà, secondo quanto prevede lo Statuto. Era difficile tenere i congressi nel pieno della pandemia. Se passate le elezioni la situazione sarà, come ipotizzabile, sotto controllo, si faranno”. II presidente Silvio Berlusconi, a La Stampa, ha detto:o Meloni a Palazzo Chigi non se ne parla. “Non commento le parole di Berlusconi, prendo atto che ha smentito”. Il Recovery funziona solo con Mario Draghi a Palazzo Chigi? “E che siamo un popolo di scemi? Penso che Draghi sia una personalità straordinaria ma in Italia esistono molti profili di successo. Su Luca Morisi, invece, afferma: “Luca sta ...

Advertising

lucasofri : Arrampicandosi su alcuni specchi (ma è un professionista), stamattina a @radioanchio Matteo Salvini ha attaccato il… - Agenzia_Ansa : Sul caso Morisi 'mi sembra che ci sia un'operazione di guardonismo imbarazzante'. Lo ha detto il leader della Lega… - fattoquotidiano : Si sente accerchiato Matteo Salvini. Dentro e fuori il partito - nicolaebasta : RT @catlatorre: 'Un leghista omosessuale è un reato per caso??' chiede retoricamente Salvini. No Matteo, non è un reato. Affatto: l'unico… - Giacinto_Bruno : RT @fattoquotidiano: Doveva essere l’occasione per dimostrare l’unità del centrodestra. E invece l’evento di ieri mattina: Matteo Salvini e… -