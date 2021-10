(Di venerdì 1 ottobre 2021) “Ho appena visto il mio oncologo edal! Grazie a Dio, all’universo, agli amici, ai parenti e a chiunque mi abbia supportato con amore e gentilezza”. Questele parole chee bassista dei-182, ha usato per dare su Instagram la notizia più bella di tutte: “Dovrò sottopormi a controlli ogni sei mesi e per tornare ad una vita normale dovrò attendere la fine dell’anno, ma oggi è un giorno straordinario e mi sento davvero fortunato”, si legge ancora nel post. Tre mesi fa,aveva raccontato la sua lotta contro un linfoma diffuso al quarto stadio: “Il mio sangue mi sta uccidendo. Ho paura… Cerco di restare positivo e voglio rivedervi presto a un concerto”, aveva scritto. View ...

Advertising

FQMagazineit : Mark Hoppus, il cantante dei Blink-182: “Sono guarito dal cancro” - infoitcultura : Mark Hoppus, l'annuncio social del bassista e cantante dei Blink-182: «Sono guarito dal cancro» - yunxine : mark hoppus ha sconfitto il cancro???? - Debyhooligan : RT @BrunoM_Italia: #Oggi il 29 settembre 2010 Bruno Mars si esibisce nello show 'A Different Spin With Mark Hoppus' presso i Fuse Studios a… - BreakingItalyNe : RT @leggoit: Mark Hoppus, l'annuncio social del bassista e cantante dei #Blink-182: «Sono guarito dal #cancro» -

Ultime Notizie dalla rete : Mark Hoppus

, cantante, bassista e fondatore dei Blink 182 via social ha annunciato di aver battuto il cancro.e il post sui socialnei mesi scorsi si è sottoposto alle cure ...... all'universo, agli amici, ai parenti e a chiunque mi abbia supportato con amore e gentilezza' - ha scrittosu Instagram - 'Dovrò sottopormi a controlli ogni sei mesi e per tornare ad una ...“ Ho appena visto il mio oncologo e sono guarito dal cancro! Grazie a Dio, all’universo, agli amici, ai parenti e a chiunque mi abbia supportato con amore e gentilezza”. Queste sono le parole che Mark ...Dopo lunghi mesi di ansie e paure, Mark Hoppus può finalmente gioire: il suo cancro è sconfitto e tutti i fan non stanno nella pelle ...