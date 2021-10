Mancini | Donnarumma aiuterà Psg a vincere Champions

Advertising

claudioruss : #UEFA Nations League, i convocati di Mancini Donnarumma, #Meret, Sirigu, Acerbi, Bastoni, Bonucci, Chiellini, Di L… - sportface2016 : #Mancini: “#Donnarumma è il più forte al mondo, rimarrà poco in panchina al #Psg” - saveriostagnar2 : @Gazzetta_it donnarumma è il migliore. chiesa ha bisogno di spazio di metri di campo che in difese chiuse non trova… - lockon_cc07 : RT @claudioruss: #UEFA Nations League, i convocati di Mancini Donnarumma, #Meret, Sirigu, Acerbi, Bastoni, Bonucci, Chiellini, Di Lorenzo,… - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Italia, i convocati di Mancini: ci sono Meret, Di Lorenzo ed Insigne: I… -

Sportface.it

"Troppa panchina per? Intanto ha fatto una grande partita in Champions (contro il City, ndr), è il più grande ... È quanto sostiene il ct della Nazionale di calcio Robertointervenuto ...si è poi soffermato sulla situazione di, che fatica a trovare spazio al Psg: "Non credo resterà molto ancora in panchina. Farà vincere al Paris Saint - Germain la Champions League"."Troppa panchina per Donnarumma? Intanto ha fatto una grande partita in Champions (contro il City, ndr), è il più grande portiere del mondo in questo momento e sebbene al Psg ci sia un altro grande po ...Il Ct della Nazionale Italiana Roberto Mancini ha parlato in merito alla nuova avventura francese del portiere azzurro Gianluigi Donnarumma e sulla Nazionale.