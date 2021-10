Lazio | «Luis Alberto | importante aver vinto | ora testa al Bologna»

(Di venerdì 1 ottobre 2021) “Sapevamo che oggi eravincere per proseguire il nostro cammino in Europa League. La squadra ha disputato un’ottima prestazione, il risultato poteva essere più largo, ma l’ottenuto il successo”. Lo ha detto il centrocampista biancocelesteai microfoni diStyle Channel dopo il successo ottenuto sulla Lokomotiv Mosca. “La gara con ilsaràanche perché ci saranno degli scontri diretti tra chi è davanti a noi in classifica. Sarà fondamentale fare bene prima della sosta. Il calcio è della gente e quando si gioca con i tifosi è un’altra cosa rispetto agli stadi vuoti.e al nostro i sostenitori è molto– ha aggiunto lo spagnolo – Siamo secondi ...

