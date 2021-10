In crescita la superficie boschiva e la biomassa forestale (Di venerdì 1 ottobre 2021) “La crescita della superficie boschiva in Italia è una notizia che fa ben sperare in vista di un complessivo potenziamento delle politiche pubbliche a sostegno del miglioramento climatico e ambientale. La sfida dei prossimi anni sarà data dalla capacità di estrarre valore dalla filiera bosco-legno-energia con un’ampia strategia che coinvolga istituzioni e imprese”: cosí il presidente di Confai Bergamo e Confai Lombardia, Leonardo Bolis, ha commentato i risultati dell’Inventario Nazionale delle Foreste e dei Serbatoi forestali di Carbonio, realizzato dall’Arma dei Carabinieri con il supporto tecnico-scientifico del CREA e del ministero delle Politiche agricole. I dati indicano che la superficie forestale nel nostro paese è pari a quasi il 37% del territorio nazionale. Tra gli indicatori particolarmente ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 1 ottobre 2021) “Ladellain Italia è una notizia che fa ben sperare in vista di un complessivo potenziamento delle politiche pubbliche a sostegno del miglioramento climatico e ambientale. La sfida dei prossimi anni sarà data dalla capacità di estrarre valore dalla filiera bosco-legno-energia con un’ampia strategia che coinvolga istituzioni e imprese”: cosí il presidente di Confai Bergamo e Confai Lombardia, Leonardo Bolis, ha commentato i risultati dell’Inventario Nazionale delle Foreste e dei Serbatoi forestali di Carbonio, realizzato dall’Arma dei Carabinieri con il supporto tecnico-scientifico del CREA e del ministero delle Politiche agricole. I dati indicano che lanel nostro paese è pari a quasi il 37% del territorio nazionale. Tra gli indicatori particolarmente ...

