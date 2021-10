GF Vip 6, rientro a sorpresa nella casa: ora tutto cambia (Di venerdì 1 ottobre 2021) Un concorrente è pronto a rientrare nella casa del GF Vip 6. cambiano nuovamente le dinamiche del reality: tutte le novità in arrivo. Cosa succederà adesso in trasmissione (via Screenshot)Grandi novità in arrivo per il GF Vip 6. Infatti il reality di Alfonso Signorini è pronto a riaccogliere Aldo Montano. Il campione olimpico è uscito temporaneamente dalla trasmissione per essere ricevuto dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Adesso dopo due giorni di isolamento, lo schermitore potrà tornare all’interno della casa più spiata dagli italiani. Prima di poter riabbracciare i coinquilini, Aldo sta passando 48 ore nella Love Boat. L’addio temporaneo del campione era già stato concordato con la produzione prima dell’inizio della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Montano ... Leggi su vesuvius (Di venerdì 1 ottobre 2021) Un concorrente è pronto a rientraredel GF Vip 6.no nuovamente le dinamiche del reality: tutte le novità in arrivo. Cosa succederà adesso in trasmissione (via Screenshot)Grandi novità in arrivo per il GF Vip 6. Infatti il reality di Alfonso Signorini è pronto a riaccogliere Aldo Montano. Il campione olimpico è uscito temporaneamente dalla trasmissione per essere ricevuto dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Adesso dopo due giorni di isolamento, lo schermitore potrà tornare all’interno dellapiù spiata dagli italiani. Prima di poter riabbracciare i coinquilini, Aldo sta passando 48 oreLove Boat. L’addio temporaneo del campione era già stato concordato con la produzione prima dell’inizio della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Montano ...

