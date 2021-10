Funivia Stresa-Mottarone, spunta un nuovo testimone dopo la strage in cui morirono 14 persone (Di venerdì 1 ottobre 2021) strage Stresa-Mottarone: spunta un nuovo testimone nell’inchiesta sul disastro della Funivia che costò la vita a 14 delle 15 persone a bordo della cabina precipitata il 23 maggio scorso, sopravvissuto soltanto un bimbo, il piccolo Eitan. La notizia emerge quando mancano ormai pochi giorni all’avvio delle operazioni di rimozione dei resti della struttura. Funivia Stresa-Mottarone, spunta un nuovo testimone Una nuova testimonianza si innesta nell’inchiesta sul disastro della Funivia Stresa-Mottarone, strage avvenuta il 23 maggio scorso e in cui persero la vita 14 ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 1 ottobre 2021)unnell’inchiesta sul disastro dellache costò la vita a 14 delle 15a bordo della cabina precipitata il 23 maggio scorso, sopravvissuto soltanto un bimbo, il piccolo Eitan. La notizia emerge quando mancano ormai pochi giorni all’avvio delle operazioni di rimozione dei resti della struttura.unUna nuova testimonianza si innesta nell’inchiesta sul disastro dellaavvenuta il 23 maggio scorso e in cui persero la vita 14 ...

Advertising

massimoneri90 : Stresa-Mottarone, la procura insiste per l’arresto di Nerini e Perrocchio. La difesa: “Aspettiamo decisione con ser… - tusciaweb : Dall’11 ottobre la rimozione dei resti della funivia del Mottarone Stresa - I resti della funivia Stresa-Mottarone… - 34_liss : RT @rtl1025: ?? Prenderanno il via l'11 ottobre le operazioni di rimozione della cabina della #funivia Stresa - #Mottarone, precipitata il 2… - rtl1025 : ?? Prenderanno il via l'11 ottobre le operazioni di rimozione della cabina della #funivia Stresa - #Mottarone, preci… - luca_bartolozzi : @mara_carfagna il GreenPass è sicuro come la funivia Stresa Mottarone, ottima immagine per una #nazivax come lei. -