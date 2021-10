Facebook premia per la seconda volta 2 informatici italiani (Di venerdì 1 ottobre 2021) Nuovo riconoscimento da Facebook per Emilio Cruciani e Roberto Verdecchia, dottorati in Informatica al GSSI-Gran Sasso Science Institute dell’Aquila: già vincitori del Facebook Research award nel 2019, questa volta ricevono il ‘2021 Request for Proposal (RFP) on agent-based user interaction simulation’, un premio del valore di 94.500 dollari per il progetto ‘Testing non-testable programs using association rules’ condotto insieme a Breno Alexandro Ferreira de Miranda (Federal University of Pernambuco, Brasile) e Antonia Bertolino (Istituto di Scienza e Tecnologie dell’Informazione, CNR). È quanto si legge sul sito online dell’agenzia di stampa Ansa. LEGGI ANCHE –> Social e teenager: alla fine la società di Mark Zuckerberg riferirà in Senato per le accuse a Instagram Il progetto è uno dei 5 vincitori selezionati fra le 29 proposte ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 1 ottobre 2021) Nuovo riconoscimento daper Emilio Cruciani e Roberto Verdecchia, dottorati in Informatica al GSSI-Gran Sasso Science Institute dell’Aquila: già vincitori delResearch award nel 2019, questaricevono il ‘2021 Request for Proposal (RFP) on agent-based user interaction simulation’, un premio del valore di 94.500 dollari per il progetto ‘Testing non-testable programs using association rules’ condotto insieme a Breno Alexandro Ferreira de Miranda (Federal University of Pernambuco, Brasile) e Antonia Bertolino (Istituto di Scienza e Tecnologie dell’Informazione, CNR). È quanto si legge sul sito online dell’agenzia di stampa Ansa. LEGGI ANCHE –> Social e teenager: alla fine la società di Mark Zuckerberg riferirà in Senato per le accuse a Instagram Il progetto è uno dei 5 vincitori selezionati fra le 29 proposte ...

