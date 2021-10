David Tennant sarà il dissidente russo Alexander Litvinenko nella serie del creatore di Lupin (Di venerdì 1 ottobre 2021) David Tennant si calerà nei panni del dissidente russo Alexander Litvinenko, avvelenato col polonio nel 2006 mentre si trovava in Inghilterra. La star di Doctor Who David Tennant interpreterà l'ex spia russa Alexander Litvinenko nella serie drammatica ITV Litvinenko, firmata dal creatore di Lupin George Kay. Come anticipa Deadline, Margarita Levieva sarà la moglie di Litvinenko, Marina. Litvinenko, dramma in quattro parti, racconterà la storia dell'ex agente dei servizi di sicurezza federali russi il cui assassinio per avvelenamento da polonio nel 2006 ha scosso l'Inghilterra. La morte ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 1 ottobre 2021)si calerà nei panni del, avvelenato col polonio nel 2006 mentre si trovava in Inghilterra. La star di Doctor Whointerpreterà l'ex spia russadrammatica ITV, firmata daldiGeorge Kay. Come anticipa Deadline, Margarita Levievala moglie di, Marina., dramma in quattro parti, racconterà la storia dell'ex agente dei servizi di sicurezza federali russi il cui assassinio per avvelenamento da polonio nel 2006 ha scosso l'Inghilterra. La morte ...

