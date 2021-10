Cresce l’aerospazio italiano Tutti i numeri di Ala

Leggi su formiche

(Di venerdì 1 ottobre 2021) “Sulla scia degli ottimi risultati dell’anno 2020, Ala conferma, anche nel primo semestre del 2021, un trend positivo dei risultati e della redditività del gruppo, proseguendo la strategia di internazionalizzazione e di diversificazione settoriale”. Commenta così l’amministratore delegato di Ala, Gennaro di Capua, l’approvazione da parte del consiglio d’amministrazione, oggi, della Relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2021, che vede il gruppo chiudere il primo semestre del 2021 con un ulteriore miglioramento della redditività. I RISULTATI DI ALA Ala S.p.A., gruppo quotato sul mercato Aim di Borsa italiana, leader in Italia e tra i principali player a livello globale nell’ offerta di servizi di logistica integrata e nella distribuzione di prodotti e componentistica per l’industria aeronautica e aerospaziale sia in ambito civile sia nel settore della Difesa, vede il ...