Atp San Diego 2021 | Sonego vola ai quarti | battuto Korda | ora Ruud

(Di venerdì 1 ottobre 2021) Lorenzoaidi finale dell’Atp 250 di San, grazie alla vittoria in due set 6-4 6-3 sul 21enne statunitense Sebastian, nel secondo turno del torneo sul cemento americano, in un’ora e 26 minuti. Il 26enne torinese, n.23 al mondo e 9 del seeding, sembra partire in salita e perde subito la battuta al primo gioco ma il contro-break è immediato. E al decimo gamechiude il set 6-4 mettendo a segno il break al primo set point a disposizione. Ancor più agevole il secondo set conche conquista il break decisivo al quarto gioco, concedendo poco o nulla all’avversario e portando a casa il set sul 6-3. Peril tabellone offre la sfida a Casper, n. 10 del mondo, che ha ...

Advertising

susydigennaro : RT @napolimagazine: Tennis: Atp di San Diego, Sonego ai quarti di finale contro Ruud - napolimagazine : Tennis: Atp di San Diego, Sonego ai quarti di finale contro Ruud - apetrazzuolo : Tennis: Atp di San Diego, Sonego ai quarti di finale contro Ruud - giulyleclerc : RT @Gazzetta_it: Colpo Sonego a San Diego, travolto Korda: ora i quarti con Ruud #tennis - OA_Sport : Stanotte Lorenzo Sonego affronta Casper Ruud nel match valido per i quarti di finale di San Diego -

Ultime Notizie dalla rete : Atp San

RISULTATIDIEGO 2021 Norris (Gbr) b. Evans (Gbr) 7 - 6 6 - 3 Karatsev (Rus) b. Hurkacz (Pol) 5 - 7 6 - 4 6 - 2 Shapovalov (Can) b. Fritz (Usa) 7 - 6 6 - 2 Sonego (Ita) b. Korda (Usa) 6 - 4 6 -...Sul 2 - 1, però, a scappare è il numero 3 d'Italia, che non si ferma più e porta a compimento la vittoria che gli vale il quinto quartonel solo 2021.Lorenzo Sonego prosegue il suo cammino nel torneo ATP di San Diego, per la prima volta in calendario a causa della cancellazione dei tornei asiatici. Nella notte italiana il tennista torinese ha sconf ...Vittoria di una certa importanza per Lorenzo Sonego, che si qualifica per i quarti di finale del torneo ATP 250 di San Diego disinnescando il pericolo rappresentato dal promettente americano Sebastian ...