Adriana Volpe durissima con Sonia Bruganelli "La sua è stata una caduta di stile …" (Di venerdì 1 ottobre 2021) Adriana Volpe non ci sta a passare per quella che ha frainteso una foto innocente e, in occasione di una lunga intervista concessa a Casa chi ha detto la sua su Sonia Bruganelli e su quello che è accaduto. La Volpe si è mostrata molto sicura di sé e molto ferma nella sua posizione di donna ferita ma orgogliosa. Vediamo cosa ha detto. Adriana Volpe parla di come si è comportata Sonia Bruganelli postando la foto con Magalli Adriana Volpe, in occasione dell'intervista rilasciata a Casa Chi, a proposito dei suoi rapporti con Sonia Bruganelli e, in particolar modo, sulla foto che la Bruganelli ha postato sui social in compagnia di Giancarlo Magalli ...

