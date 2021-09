Uomo ubriaco passa ore ad aiutare una squadra di ricerca, ma il disperso era proprio lui (Di giovedì 30 settembre 2021) Potrebbe essere la sceneggiatura di una pièce teatrale dal tono grottesco e invece è tutto vero. Siamo a Inegol, in Turchia. Stando a quanto riportato dal Daily Mail, un signore 50enne – tale Beyan Mutlu – ha passato una serata tra amici, alzando un po’ troppo il gomito. Una volta uscito dal locale si è perso nei boschi, tanto che gli amici, che non avevano ricevuto sue notizie, hanno dato l’allarme e chiamato la polizia. A quel punto sono state organizzate delle squadre di soccorso in cui si è imbattuto Beyan, mentre tentava di ritrovare la via di casa. Soltanto quando uno dei volontari ha gridato il nome dell’Uomo disperso, Mutlu ha risposto: “Eccomi, sono qui!”. Dopo aver chiarito la faccenda, le forze dell’ordine lo hanno accompagnato a casa. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 30 settembre 2021) Potrebbe essere la sceneggiatura di una pièce teatrale dal tono grottesco e invece è tutto vero. Siamo a Inegol, in Turchia. Stando a quanto riportato dal Daily Mail, un signore 50enne – tale Beyan Mutlu – hato una serata tra amici, alzando un po’ troppo il gomito. Una volta uscito dal locale si è perso nei boschi, tanto che gli amici, che non avevano ricevuto sue notizie, hanno dato l’allarme e chiamato la polizia. A quel punto sono state organizzate delle squadre di soccorso in cui si è imbattuto Beyan, mentre tentava di ritrovare la via di casa. Soltanto quando uno dei volontari ha gridato il nome dell’, Mutlu ha risposto: “Eccomi, sono qui!”. Dopo aver chiarito la faccenda, le forze dell’ordine lo hanno accompagnato a casa. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

