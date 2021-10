The Game Awards: svelata la data dell'edizione 2021 che torna completamente 'dal vivo' (Di giovedì 30 settembre 2021) Siete pronti a una nuova sequela di world premiere, annunci altisonanti e grandi premiazioni, come da tradizione per il The Game Awards? Quest'anno i premi più seguiti della scena videoludica si terranno il 9 dicembre, come svelato su Twitter dal patron della manifestazione, Geoff Keighley. L'evento si terrà a Los Angeles, dal vivo, presso il Microsoft Theatre, in presenza. Naturalmente, sarà possibile assistervi in diretta streaming. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di giovedì 30 settembre 2021) Siete pronti a una nuova sequela di world premiere, annunci altisonanti e grandi premiazioni, come da tradizione per il The? Quest'anno i premi più seguitia scena videoludica si terranno il 9 dicembre, come svelato su Twitter dal patrona manifestazione, Geoff Keighley. L'evento si terrà a Los Angeles, dal, presso il Microsoft Theatre, in presenza. Naturalmente, sarà possibile assistervi in diretta streaming. Leggi altro...

Advertising

Bet9jaOfficial : Lionel Messi and Cristiano Ronaldo in the new PES game ???? - acmilan : A lot of individual performances have racked up impressive stats in #SpeziaMilan: find out more ??… - mazzanti_giu : RT @Martinoski5: @comein1specchio Al classico la mia professoressa di lettere ci fece leggere un libro di Baricco (The game) convinta di st… - khrclldsprl : game of the generals, pano kana hahahshshshshh - infoitscienza : The Game Awards 2021: data dell'evento svelata, sarà trasmesso dal Microsoft Theater -