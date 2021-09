(Di giovedì 30 settembre 2021) Le dichiarazioni dell’allenatore del Napoli Lucianoa Sky dopo la sfida di Europa League persa contro lo Spartak Mosca. «andato a salutare l’allenatore dello Spartak perché ci ha preso in giro per tutto il secondo tempo, solo questo». Come legge la partita? «Abbiamo sofferto un po’ nel secondo tempo, col 5-3-1 eravamo più in controllo, soffrivamo meno. In una situazione di queste abbiamo lasciato partire e ci hanno fatto il 2-1, lì è stato più difficile. Pensavo di riprendere la partita, ininvece abbiamo continuato a giocare in maniera confusionaria, senza andare a scegliere, a cercare di riagguantare il risultato. Il gol sotto sembrava fosse impareggiabile. Se fossimopiù calmi e avessimo girato la palla meglio avrebbe girato diversamente». Deve ...

Advertising

petrazzuolo : RT @napolimagazine: SKY - Napoli, Spalletti: 'Giusto il rosso a Mario Rui, avremmo potuto fare meglio nel finale, l'arbitro...' https://t.c… - napolimagazine : SKY - Napoli, Spalletti: 'Giusto il rosso a Mario Rui, avremmo potuto fare meglio nel finale, l'arbitro...' - apetrazzuolo : SKY - Napoli, Spalletti: 'Giusto il rosso a Mario Rui, avremmo potuto fare meglio nel finale, l'arbitro...' - napolista : Spalletti a Sky: «In parità numerica non siamo stati abbastanza ordinati, loro sono stati più esperti» «Vorrei riv… - SeEarn : GIUNTOLI A SKY: “TURNOVER? SPALLETTI COINVOLGE TUTTA LA SQUADRA; RINNOVO INSIGNE, CLIMA SERENO”… -

Ultime Notizie dalla rete : Spalletti Sky

... COME VEDERE LA PARTITA DI EUROPA LEAGUE La diretta tv di Napoli Spartak Mosca è suSport :... in 7 partite la squadra di Lucianoha vinto 6 volte, naviga a punteggio pieno in .... SPARTAK MOSCA (3 - 4 - 3): 98. Maksimenko; 3. Caufriez, 2. Gigot, 14. Dzhikiya; 8. Moses,... in programma domani alle 21 allo stadio Diego Armando Maradona sarà visibile in diretta tv su...Prima sconfitta stagionale per il Napoli, come la gestirà Luciano Spalletti? "Diventa facile - scherza il tecnico toscano ai microfoni.Raggiunto dai microfoni di Sky, Luciano Spalletti spiega il nervosismo al fischio finale di Napoli-Spartak Mosca 2-3: "Sono andato solo a salutare.