Shakira attaccata e derubata della borsa dai cinghiali a Barcellona (Di giovedì 30 settembre 2021) Brutta disavventura per la cantante Shakira. La cantante ha svelato di esser rimasta vittima di un attacco di un branco di cinghiali mentre passeggiava tra i vialetti di un parco di Barcellona in compagnia del figlio di 8 anni. Shakira ha svelato tutto sui social dichiarando di esser stata aggredita dai pericolosi animali prima di rubargli la borsa e scappare nei boschi. In una serie di storie Instagram la popstar ha mostrato le condizioni della sua borsa poi successivamente recuperata. «Guardate come due cinghiali che mi hanno aggredito nel parco hanno lasciato la mia borsa» - ha detto rivolgendosi ai suoi followers. "Stavano portando la mia borsa nel bosco con il mio cellulare dentro - ha continuato il cantante - ... Leggi su ultimora.news (Di giovedì 30 settembre 2021) Brutta disavventura per la cantante. La cantante ha svelato di esser rimasta vittima di un attacco di un branco dimentre passeggiava tra i vialetti di un parco diin compagnia del figlio di 8 anni.ha svelato tutto sui social dichiarando di esser stata aggredita dai pericolosi animali prima di rubargli lae scappare nei boschi. In una serie di storie Instagram la popstar ha mostrato le condizionisuapoi successivamente recuperata. «Guardate come dueche mi hanno aggredito nel parco hanno lasciato la mia» - ha detto rivolgendosi ai suoi followers. "Stavano portando la mianel bosco con il mio cellulare dentro - ha continuato il cantante - ...

