Serie B, oggi comincia la 7a giornata. Il programma (Di venerdì 1 ottobre 2021) Quest'oggi, alle 20:30 andrà in scena Lecce-Monza, gara inaugurale della settima giornata di Serie B. Di seguito il programma completo delle partite. Venerdì 1 ottobre 20:30 Lecce-Monza Sabato 2 ottobre 14:00 Alessandria-Cosenza 14:00 Cremonese-Ternana 14:00 Crotone-Ascoli 14:00 Frosinone-Cittadella 16:15 Pisa-Reggina 18:30 Spal-Parma Domenica 3 ottobre 14:00 Brescia-Como 16:15 Pordenone-L.R. Vicenza 20:30 Benevento-Perugia Foto: Logo Serie B L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

