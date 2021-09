Salvini pronto ad abbandonare il Governo Draghi? (Di giovedì 30 settembre 2021) Il 31 dicembre potrebbe essere l’ultimo giorno per l’alleanza tra il Governo Draghi e Salvini se il Governo non rinnoverà Quota 100 Salvini potrebbe abbandonare la nave, si starebbe avvicinando la deadline per l’alleanza tra il Governo Draghi e la Lega. Ad annunciarlo lo stesso segretario del partito, Matteo Salvini, che in una recente intervista avrebbe detto di attendere il 31 dicembre per valutare la tenuta dell’attuale Governo. Una data di certo non casuale dato che il 31 dicembre coincide con la scadenza di Quota 100, uno dei capisaldi della lotta e campagna elettorale leghista. In un momento di forte tensione all’interno della Lega, si va quindi complicando il rapporto oscillatorio tra il premier ... Leggi su zon (Di giovedì 30 settembre 2021) Il 31 dicembre potrebbe essere l’ultimo giorno per l’alleanza tra ilse ilnon rinnoverà Quota 100potrebbela nave, si starebbe avvicinando la deadline per l’alleanza tra ile la Lega. Ad annunciarlo lo stesso segretario del partito, Matteo, che in una recente intervista avrebbe detto di attendere il 31 dicembre per valutare la tenuta dell’attuale. Una data di certo non casuale dato che il 31 dicembre coincide con la scadenza di Quota 100, uno dei capisaldi della lotta e campagna elettorale leghista. In un momento di forte tensione all’interno della Lega, si va quindi complicando il rapporto oscillatorio tra il premier ...

