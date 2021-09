Saint Laurent, dalle passerelle un nuovo modo di portare le pochette portafoglio (Di giovedì 30 settembre 2021) Saint Laurent è la maison-simbolo della sensualità androgina: un’allure che Anthony Vaccarello ha riportato – finalmente – sulla passerella della Paris Fashion Week, facendo emergere una nuova, curiosa modalità di portare le pochette portafoglio. Un esercizio di styling? Non solo: ciò che la collezione Primavera/Estate 2022 vuole esprimere – come tantissime altre sfilate nelle ultime settimane, da New York a Milano – è un rinnovato spirito di celebrazione, per cui Anthony Vaccarello ha preso ispirazione da una figura forte, creativa e mondana al tempo stesso: Paloma Picasso, figlia del celebre pittore, designer di Tiffany & Co e imprenditrice. Leggi su vanityfair (Di giovedì 30 settembre 2021) Saint Laurent è la maison-simbolo della sensualità androgina: un’allure che Anthony Vaccarello ha riportato – finalmente – sulla passerella della Paris Fashion Week, facendo emergere una nuova, curiosa modalità di portare le pochette portafoglio. Un esercizio di styling? Non solo: ciò che la collezione Primavera/Estate 2022 vuole esprimere – come tantissime altre sfilate nelle ultime settimane, da New York a Milano – è un rinnovato spirito di celebrazione, per cui Anthony Vaccarello ha preso ispirazione da una figura forte, creativa e mondana al tempo stesso: Paloma Picasso, figlia del celebre pittore, designer di Tiffany & Co e imprenditrice.

