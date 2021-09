Peschiera | flash mob dei residenti allo scolmatore fantasma | «risolvere in fretta» è l’impegno dei candidati sindaco nei confronti dei residenti

Leggi su 7giorni.info

(Di giovedì 30 settembre 2021) Secondo l’ing. Cristina D’Amico, tecnico comunale, le pompe inserite nella struttura non censita di Mezzate, non hanno mai funzionato, e potrebbe non esserci correlazione con gli allagamenti subiti in occasione delle copiose precipitazioni. Guarda il video con le dichiarazioni in presa diretta.