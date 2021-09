Ora è confermato: staff Oms ha compiuto 80 stupri in Congo (Di giovedì 30 settembre 2021) Roma, 30 set – Molti operatori dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) compirono stupri e varie violenze sessuali nella Repubblica Democratica del Congo durante l’epidemia di Ebola che colpì la nazione africana tra il 2018 e il 2020. E’ quanto confermato da un’indagine di una commissione indipendente che ha prodotto un rapporto di 35 pagine nel quale sono documentati oltre 80 casi di abusi sessuali. Leggi anche: Ong e Oms nella bufera: 51 donne Congolesi stuprate dagli operatori “umanitari” Operatori Oms non curavano l’Ebola, compivano stupri Per l’esattezza nove stupri sono stati attribuiti a dipendenti – di varie nazionalità – dell’Oms. “L’entità degli abusi sessuali durante la risposta alla decima epidemia di Ebola ha contribuito ad aumentare la vulnerabilità delle presunte ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 30 settembre 2021) Roma, 30 set – Molti operatori dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) compironoe varie violenze sessuali nella Repubblica Democratica deldurante l’epidemia di Ebola che colpì la nazione africana tra il 2018 e il 2020. E’ quantoda un’indagine di una commissione indipendente che ha prodotto un rapporto di 35 pagine nel quale sono documentati oltre 80 casi di abusi sessuali. Leggi anche: Ong e Oms nella bufera: 51 donnelesi stuprate dagli operatori “umanitari” Operatori Oms non curavano l’Ebola, compivanoPer l’esattezza novesono stati attribuiti a dipendenti – di varie nazionalità – dell’Oms. “L’entità degli abusi sessuali durante la risposta alla decima epidemia di Ebola ha contribuito ad aumentare la vulnerabilità delle presunte ...

