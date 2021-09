Nuovo rinvio per l’apertura delle elementari di Cividino: protestano i genitori (Di giovedì 30 settembre 2021) Castelli Calepio. “Da fonti ufficiali ci è stato confermato che non ci sarà nessun trasloco questo fine settimana e la scuola continuerà all’auditorium di Tagliuno!”. Si sfogano così su Facebook papà e mamme dell’Associazione genitori Cividino-Quintano, nel comune di Castelli Calepio. I figli infatti non hanno ancora potuto mettere piede nella loro scuola, la primaria Enrico Fermi di Cividino, che da più di un anno è sotto cantiere. I bambini continuano così a frequentare le lezioni all’Auditorium di Tagliuno, ma i genitori sono stanchi. “Per quanto tempo? – continua la nota dell’Associazione – Non è certo, c’è una possibilità che si possa fare entro fine ottobre, ma mancano ancora dei documenti e collaudi essenziali”. Per questo i genitori hanno chiesto d’urgenza un incontro con il sindaco Giovanni ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 30 settembre 2021) Castelli Calepio. “Da fonti ufficiali ci è stato confermato che non ci sarà nessun trasloco questo fine settimana e la scuola continuerà all’auditorium di Tagliuno!”. Si sfogano così su Facebook papà e mamme dell’Associazione-Quintano, nel comune di Castelli Calepio. I figli infatti non hanno ancora potuto mettere piede nella loro scuola, la primaria Enrico Fermi di, che da più di un anno è sotto cantiere. I bambini continuano così a frequentare le lezioni all’Auditorium di Tagliuno, ma isono stanchi. “Per quanto tempo? – continua la nota dell’Associazione – Non è certo, c’è una possibilità che si possa fare entro fine ottobre, ma mancano ancora dei documenti e collaudi essenziali”. Per questo ihanno chiesto d’urgenza un incontro con il sindaco Giovanni ...

