Non si è vaccinato Zaia secondo i social: alcune verifiche in merito (Di giovedì 30 settembre 2021) Non si è vaccinato Zaia, stando ad alcuni post che girano da alcuni giorni a questa parte sui social, tanto da richiedere un approfondimento in merito agli addetti ai lavori. In passato, verifiche simili avevano coinvolto soprattutto coloro che hanno dovuto fare i conti con svariati problemi di salute dopo la somministrazione del vaccino, come avvenuto non molto tempo fa con Objang. Con tutti i chiarimenti del caso a proposito del centrocampista del Sassuolo. Non si è vaccinato Zaia, ma è solo una bufala Dunque, non si è vaccinato Zaia secondo i soliti bene informati. Si tratta di una fake news colossale, smentita di recente da Bufale, che a sua volta cita un articolo pubblicato la scorsa primavera da ANSA, che ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 30 settembre 2021) Non si è, stando ad alcuni post che girano da alcuni giorni a questa parte sui, tanto da richiedere un approfondimento inagli addetti ai lavori. In passato,simili avevano coinvolto soprattutto coloro che hanno dovuto fare i conti con svariati problemi di salute dopo la somministrazione del vaccino, come avvenuto non molto tempo fa con Objang. Con tutti i chiarimenti del caso a proposito del centrocampista del Sassuolo. Non si è, ma è solo una bufala Dunque, non si èi soliti bene informati. Si tratta di una fake news colossale, smentita di recente da Bufale, che a sua volta cita un articolo pubblicato la scorsa primavera da ANSA, che ...

