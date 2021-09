No Time to Die: Ben Whishaw ha in mente un paio di attori gay per rimpiazzare Daniel Craig (Di giovedì 30 settembre 2021) No Time To Die esce oggi nelle sale e uno dei componenti del cast, Ben Whishaw, già sta pensando ai nomi per rimpiazzare Daniel Craig nel ruolo di James Bond con un attore gay. La star di No Time to Die, Ben Whishaw, vorrebbe vedere un attore gay nel ruolo di James Bond, che Daniel Craig ha ufficialmente lasciato dopo l'ultimo film dedicato all'agente 007 in uscita oggi al cinema. Da quando la notizia dell'addio di Daniel Craig al personaggio di James è divenuta ufficiale, molti si chiedono chi è che rimpiazzerà l'attore in uno dei ruoli più iconici della storia cinematografica. Il suo collega Ben Whishaw ha una sua idea ben precisa in merito: vorrebbe che lo ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 30 settembre 2021) NoTo Die esce oggi nelle sale e uno dei componenti del cast, Ben, già sta pensando ai nomi pernel ruolo di James Bond con un attore gay. La star di Noto Die, Ben, vorrebbe vedere un attore gay nel ruolo di James Bond, cheha ufficiallasciato dopo l'ultimo film dedicato all'agente 007 in uscita oggi al cinema. Da quando la notizia dell'addio dial personaggio di James è divenuta ufficiale, molti si chiedono chi è che rimpiazzerà l'attore in uno dei ruoli più iconici della storia cinematografica. Il suo collega Benha una sua idea ben precisa in merito: vorrebbe che lo ...

