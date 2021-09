Nel Rapporto Locale di Sostenibilità l'impegno di Eni per Ravenna (Di giovedì 30 settembre 2021) Ravenna (ITALPRESS) – Raccontare il lavoro di Eni nel territorio di Ravenna per generare valore nella comunità. E' l'obiettivo della quarta edizione del Rapporto Locale di Sostenibilità di Eni a Ravenna, presentata nel corso della Omc – Med Energy Conference and Exhibition 2021, in corso proprio nella città romagnola. “Raccontiamo cosa facciamo per una just transition che ha posto un obiettivo sfidante al 2050 di zero emissioni”, spiega Alberto Manzati, responsabile del Distretto Centro Settentrionale di Eni.La scelta di Ravenna risale all'inizio degli anni '50 con le prime estrazioni di gas metano, e dove oggi Eni opera attivamente in tutto il ciclo dell'energia e dei suoi prodotti: gas naturale, energia termica ed elettrica, chimica, ripristini ed economia circolare. ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 30 settembre 2021)(ITALPRESS) – Raccontare il lavoro di Eni nel territorio diper generare valore nella comunità. E' l'obiettivo della quarta edizione deldidi Eni a, presentata nel corso della Omc – Med Energy Conference and Exhibition 2021, in corso proprio nella città romagnola. “Raccontiamo cosa facciamo per una just transition che ha posto un obiettivo sfidante al 2050 di zero emissioni”, spiega Alberto Manzati, responsabile del Distretto Centro Settentrionale di Eni.La scelta dirisale all'inizio degli anni '50 con le prime estrazioni di gas metano, e dove oggi Eni opera attivamente in tutto il ciclo dell'energia e dei suoi prodotti: gas naturale, energia termica ed elettrica, chimica, ripristini ed economia circolare. ...

Advertising

francescoseghez : In Italia il rapporto tra popolazione over 65 e la popolazione 20-64 anni sarà superiore al 60% nel 2050. Tradotto… - amnestyitalia : #Covid19 Migliaia di persone muoiono ogni settimana mentre le aziende farmaceutiche continuano ad accumulare profit… - amnestyitalia : Su 5,76 miliardi di #vaccini distribuiti nel mondo, solo lo 0,3% è stato destinato agli stati a basso reddito, ment… - blogsicilia : #notizie #sicilia Nel Rapporto Locale di Sostenibilità l’impegno di Eni per Ravenna - - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Nel Rapporto Locale di Sostenibilità l’impegno di Eni per Ravenna -… -