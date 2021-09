Napoli 2-3 Spartak Mosca (1' Elmas, 94' Osimhen; 55' e 89' Promes, 80' Ignatov): è finita, i russi espugnano il Maradona, prima sconfitta ufficiale per Spalletti (Di giovedì 30 settembre 2021) Buonasera cari lettori di SpazioNapoli e benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Spartak Mosca, valida per la seconda giornata del girone di Europa League. Quest'oggi il Napoli esordirà al Maradona in Europa sotto la guida di Spalletti, dopo il rocambolesco pareggio per 2-2 agguantato a Leicester. I russi, attualmente ultimi nel girone dopo la sconfitta per mano del Legia Varsavia, proveranno a dare invertire la rotta e a strappare un risultato utile contro gli azzurri. FORMAZIONI UFFICIALI Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Elmas, Fabian, Zielinski; Politano, Petagna, Insigne. Allenatore: Spalletti. Spartak ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 30 settembre 2021) Buonasera cari lettori di Spazioe benvenuti alla diretta testuale di, valida per la seconda giornata del girone di Europa League. Quest'oggi ilesordirà alin Europa sotto la guida di, dopo il rocambolesco pareggio per 2-2 agguantato a Leicester. I, attualmente ultimi nel girone dopo laper mano del Legia Varsavia, proveranno a dare invertire la rotta e a strappare un risultato utile contro gli azzurri. FORMAZIONI UFFICIALI(4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui;, Fabian, Zielinski; Politano, Petagna, Insigne. Allenatore:...

Advertising

SkySport : NAPOLI-SPARTAK MOSCA 2-3 Risultato finale ? ? #Elmas (1') ? #Promes (55') ? #Ignatov (81') ? #Promes (90’) ?… - sscnapoli : ??? #NapoliSpartak sarà diretta dall’arbitro slovacco Kruzliak. ?? #ForzaNapoliSempre - sscnapoli : ?? Napoli-Spartak Mosca, biglietti in vendita da domani alle ore 12:00. ?? #ForzaNapoliSempre - non_meloricordo : RT @BisInterista: Grandissima prestazione del Napoli, che perde a testa alta contro la corazzata russa dello Spartak Mosca. Migliori in cam… - Salvato95551627 : RT @ContropiedeA: Il rosso alla mezzora a Mario Rui condiziona un match iniziato in discesa per gli azzurri: e ora si complica la strada ne… -