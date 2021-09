MotoGP, Marc Marquez: “Se mi diverto tutto viene in automatico” (Di giovedì 30 settembre 2021) Marc Marquez esprime la propria opinione nel corso della conferenza stampa del Gran Premio delle Americhe, quindicesimo atto del Motomondiale 2021. Lo spagnolo si appresta a dare battaglia in una pista che storicamente lo ha sempre visto protagonista. Il centauro di casa Honda approda in Texas dopo il quarto posto ottenuto in quel di Misano nella prima delle due competizioni che si terranno in Romagna. Marquez ha vinto 6 delle 7 edizioni che si sono svolte in quel di Austin, circuito che annualmente accoglie anche la F1 e che torna nel Mondiale dopo una stagione di assenza in seguito all’emergenza sanitaria. L’iberico ha rilasciato alla stampa: “Austin è completamente diverso da Misano. Cercherò di fare bene mi piace gareggiare qui. Questa è una pista complessa con tanti cambi di direzione e delle lunghe frenate. Se mi ... Leggi su oasport (Di giovedì 30 settembre 2021)esprime la propria opinione nel corso della conferenza stampa del Gran Premio delle Americhe, quindicesimo atto del Motomondiale 2021. Lo spagnolo si appresta a dare battaglia in una pista che storicamente lo ha sempre visto protagonista. Il centauro di casa Honda approda in Texas dopo il quarto posto ottenuto in quel di Misano nella prima delle due competizioni che si terranno in Romagna.ha vinto 6 delle 7 edizioni che si sono svolte in quel di Austin, circuito che annualmente accoglie anche la F1 e che torna nel Mondiale dopo una stagione di assenza in seguito all’emergenza sanitaria. L’iberico ha rilasciato alla stampa: “Austin è completamente diverso da Misano. Cercherò di fare bene mi piace gareggiare qui. Questa è una pista complessa con tanti cambi di direzione e delle lunghe frenate. Se mi ...

