Mostruoso e demenziale Giletti mostra la ricetta dei farmaci anti-Covid del dottor Stramezzi | rissa con Pregliasco | Video

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 30 settembre 2021) "Una roba mostruosa, effetti collaterali a livello psicologici, psichiatrici, al fegato". Massimoa Non è l'arena ospita ilAndrea, uno dei medici fautori delle cure domiciliari al Coronavirus avversate dalla maggior parte dei medici italiani perché considerate pericolose. In studio vieneta ladeiprescritti a un paziente ultraottentenne, positivo allo scorso autunno e affetto poi, come testimoniato dalla figlia, a vere e proprie "turbe psichiche". Per questo la donna ha deciso di interrompere di propria volontà la cura domiciliare al padre, che poi è immediatamente migliorato perdendo aggressività. In studio, insiemea, c'è anche il virologo Fabrizio ...