Milano, salta l'unico evento comune di Salvini e Meloni. La leader Fdi è in ritardo, lui se ne va: "Devo prendere un treno" (Di giovedì 30 settembre 2021) L'evento elettorale in comune tra Matteo Salvini e Giorgia Meloni a Milano è saltato all'ultimo minuto: la leader di Fratelli d'Italia era in ritardo e il segretario del Carroccio ha deciso di andarsene. L'ennesimo segnale di un clima sempre più teso dentro la coalizione e di rapporti tra i due leader che sono ai minimi storici. Proprio nei giorni in cui la Lega affronta lo scandalo che ha travolto l'ex guru di Salvini Luca Morisi e alla vigilia delle elezioni amministrative dove ci si aspetta la crescita di Fdi, Giorgia Meloni ha evitato l'incontro pubblico con il leghista. La conferenza stampa del centrodestra era stata organizzata a sostegno del candidato sindaco di Milano Luca ...

