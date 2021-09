Lena Dunham | sposa a sorpresa in Christopher Kane

Leggi su vanityfair

(Di giovedì 30 settembre 2021) Lena Dunham si è sposata e lo ha fatto da perfetta protagonista di una sua sceneggiatura. Si rumoreggiava di queste nozze londinesi ma è arrivata su Instagram la conferma dell’unione avvenuta sabato scorso in un club privato di Soho con Luis Felber. Lei è una creativa a tutto tondo che si è fatta conoscere nel 2012 per la serie di culto Girls, lui invece è un musicista britannico-peruviano che suona con il nome d’arte di Attawalpa. I due che si sono conosciuti a inizio anno in un appuntamento al buio organizzato da amici, hanno organizzato il matrimonio in un mese. Questo non ha impedito alla sposa di avere ben tre abiti su misura firmati dallo stilista Christopher Kane.