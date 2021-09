Lazio, problema al flessore per Immobile (Di giovedì 30 settembre 2021) ROMA - Ciro Immobile è costretto ad alzare bandiera bianca al 40esimo del match contro la Lokomotiv Mosca. Il bomber della Lazio, dopo un breve colloquio con Sarri e lo staff, è uscito per un problema ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 30 settembre 2021) ROMA - Ciroè costretto ad alzare bandiera bianca al 40esimo del match contro la Lokomotiv Mosca. Il bomber della, dopo un breve colloquio con Sarri e lo staff, è uscito per un...

Advertising

zazoomblog : Lazio problema al ginocchio per Immobile - #Lazio #problema #ginocchio #Immobile - Domenico1oo777 : RT @DiMarzio: #Fantacalcio | #Lazio, #Immobile esce dal campo in #UEL per un problema al ginocchio ed è in dubbio per il #Bologna Dal nos… - despite_qwame : RT @DiMarzio: #Fantacalcio | #Lazio, #Immobile esce dal campo in #UEL per un problema al ginocchio ed è in dubbio per il #Bologna Dal nos… - DiMarzio : #Fantacalcio | #Lazio, #Immobile esce dal campo in #UEL per un problema al ginocchio ed è in dubbio per il #Bologna… - gilnar76 : Infortunio Immobile: problema muscolare per il bomber della Lazio #Acmilan #Milan #Seriea #Wheareacmilan -