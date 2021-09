James Bond, Taika Waititi si propone come sostituto di Daniel Craig: "Sono qui" (Di giovedì 30 settembre 2021) Taika Waititi si è proposto per sostituire Daniel Craig nei film di James Bond, ora che l'attore britannico ha detto addio al ruolo da protagonista nel franchise. Tramite un simpatico post condiviso su Twitter, Taika Waititi si è candidato come nuovo interprete di James Bond al posto di Daniel Craig, attore che saluta l'iconico ruolo cinematografico dopo 16 anni, con il film No Time to Die, nelle sale italiane dal 30 settembre. Con l'uscita di No Time to Die, arriva ufficialmente il momento della separazione tra Daniel Craig e James Bond. Le strade dell'attore britannico e della celebre spia creata da ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 30 settembre 2021)si è proposto per sostituirenei film di, ora che l'attore britannico ha detto addio al ruolo da protagonista nel franchise. Tramite un simpatico post condiviso su Twitter,si è candidatonuovo interprete dial posto di, attore che saluta l'iconico ruolo cinematografico dopo 16 anni, con il film No Time to Die, nelle sale italiane dal 30 settembre. Con l'uscita di No Time to Die, arriva ufficialmente il momento della separazione tra. Le strade dell'attore britannico e della celebre spia creata da ...

