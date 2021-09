Inter | un buco da 245 milioni di euro “Colpa della pandemia” | dicono

(Di giovedì 30 settembre 2021) La Gazzetta l’aveva annunciato, restando comunque bassa sulle stime. L’ha chiuso il bilancio al 30 giugno 2021 con un rosso di 245di. Un, una voragine, che il club spiega con la solita scusa: la. “L’esercizio 2020/2021 è stato significativamente impattato, per la suaa durata, dalle conseguenze sul contesto socio-economico, nel nostro paese e a livello globale,da Covid-19 e delle misure necessarie a mettere in sicurezza la salute pubblica e le attività produttive”. Che è alibi comune a tutte le società coi bilanci in panne, tipo la Juventus.che ha evidentemente colpito con più forza alcuni club, e meno altri. Nel caso dell’c’è anche la crisi del ...

Advertising

napolista : Il club ha approvato il bilancio con un rosso record. L'alibi è sempre lo stesso: il Covid. La nota della società n… - AndreaLazzer : Azz Inter buco da 245? - magisan248 : @il_Sole_Nero @MarcoBellinazzo @juventusfc @Inter @acmilan Quello che mi viene da dire ê che non bisognerebbe mai f… - edw331 : @_avvelenato_ @Cobretti_80 quanto è quotata l'apertura di tutti i giornali 'buco inter, chi sarà la prossima cessione?' - IlTorinista : RT @maurone771: @Ruttosporc Cioè la Juve chiude con un passivo di 210 milioni di euro, record nella storia della serie A, ma la narrazione… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter buco

La Gazzetta dello Sport

Nella peggiore delle ipotesi, da questa campagna europea l'tirerà su 45 milioni circa: è la somma della quota di partecipazione, dei denari derivanti dal ranking storico e dalle due fette di ...... rispetto a dieci anni fa quando lui abbandonò l'e l'Italia per andare a trovare gloria in ... una volta preso ad esempio per robustezza e cinismo e oggi una ciambella con al centro il. Se è ...Dopo tre anni consecutivi senza gli ottavi l’obiettivo è decisivo per i conti. Oggi il Cda confermerà il rosso in salita per il 2020-21 ...“Signora d’Europa”. Apre così la prima pagina de “La Gazzetta dello Sport”, oggi in edicola. “Champions: impresa della Juve, battuti i campioni. Contro il Chelsea si rivede la squadra organizzata e co ...