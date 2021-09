Infortunio Vanheusden | problema al flessore della coscia destra

(Di giovedì 30 settembre 2021): si ferma il difensore del Genoa che non ha preso parte all’allenamento odierno Problemi per Zinho. Il difensore del Genoa – come riporta il sito del Grifone – ha accusato unal. «Il Genoa Cfc rende noto che ogginon ha preso parte all’allenamento per unal muscolo». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

fcin1908it : Genoa, si ferma Vanheusden: il comunicato sull’infortunio del difensore - news24_inter : Tutta la gioia di #Vanheusden ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Infortunio Vanheusden

... con Caicedo ancora assente per. In mezzo potrebbe rivedersi Hernani : l'ex parmense ... GENOA (3 - 5 - 2): Sirigu; Ciscito, Maksimovic,; Cambiaso, Touré, Rovella, Hernani, Fares; ...Nella ripresa Italiano, costretto nel primo tempo a rinunciare a Castrovilli per, ... Genoa - Fiorentina 1 - 2 GENOA (3 - 5 - 2): Sirigu;, Maksimovic, Criscito; Cambiaso (13' st ...L'attaccante tornerà in gruppo durante la sosta del campionato. per il belga problema al muscolo flessore della coscia destra ...Infortunio Vanheusden: si ferma il difensore del Genoa che non ha preso parte all’allenamento odierno Problemi per Zinho Vanheusden. Il difensore del Genoa – come riporta il sito del Grifone – ha accu ...