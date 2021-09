In carcere Doring Falkenberg | il tedesco accusato di crimini contro l’umanità

(Di giovedì 30 settembre 2021) Ricercato dalla giustizia cilena perdi lesa umanità compiuti nel 1976 dentro «Colonia Dignidad», centro di detenzione gestito da ex criminali nazisti sotto la dittatura di Pinochet, è stato arrestato a Forte dei Marmi

Ricercato dalla giustizia cilena per crimini di lesa umanità compiuti nel 1976 dentro «Colonia Dignidad», centro di detenzione gestito da ex criminali nazisti sotto la dittatura di Pinochet, è stato arrestato a Forte dei Marmi. Doring Falkenberg era in gita con amici tedeschi e alla reception di un hotel ha fornito i documenti con grande tranquillità: era convinto che nessuno l'avrebbe identificato. Il ministero della Giustizia ha chiesto alla Corte d'Appello di Firenze il mantenimento delle misure di custodia cautelare in carcere per Reinhard Doring Falkenberg, cittadino tedesco arrestato a Forte dei Marmi e portato nel carcere di Lucca.