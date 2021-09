Il padre di Britney Spears non sarà più il suo tutore legale (Di giovedì 30 settembre 2021) Dopo anni di battaglie, di rivendicazioni, dopo le denunce e le confessioni, infine, la vittoria. Jamie Spears, che nel 2008 è stato incaricato di esercitare sulla figlia Britney la propria conservatorship, è stato rimosso dall’incarico di tutore legale. Il giudice Brenda Penny ha stabilito, con effetto immediato, che Spears non possa più occuparsi di quel che riguarda la popstar, ivi comprese le sue finanze. «Credo di aver preso questa decisione nell’interesse di Britney Spears. La situazione attuale è insostenibile», ha commentato il giudice, fissando al 12 novembre prossimo un’ulteriore udienza. Leggi su vanityfair (Di giovedì 30 settembre 2021) Dopo anni di battaglie, di rivendicazioni, dopo le denunce e le confessioni, infine, la vittoria. Jamie Spears, che nel 2008 è stato incaricato di esercitare sulla figlia Britney la propria conservatorship, è stato rimosso dall’incarico di tutore legale. Il giudice Brenda Penny ha stabilito, con effetto immediato, che Spears non possa più occuparsi di quel che riguarda la popstar, ivi comprese le sue finanze. «Credo di aver preso questa decisione nell’interesse di Britney Spears. La situazione attuale è insostenibile», ha commentato il giudice, fissando al 12 novembre prossimo un’ulteriore udienza.

