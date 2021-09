Google One riceve il Material You e soprattutto un tema scuro (Di giovedì 30 settembre 2021) Anche Google One ottiene il design Material You, ma la novità più importante è che l'app riceve finalmente un tema scuro. L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di giovedì 30 settembre 2021) AncheOne ottiene il designYou, ma la novità più importante è che l'appfinalmente un. L'articolo proviene da TuttoAndroid.

Advertising

TuttoAndroid : Google One riceve il Material You e soprattutto un tema scuro - SanskaariSarcas : @shehnaazkejalwe @Gujjar3162730 @Jatt_Diyal302 @Suno__Maahi @pindikibhindi @kashmirigirl734 @dr_d52 @sajalmir_… - LondonOneRadio : Dove ascoltare La radio italiana in UK BBC suppler APP: - EuropedirectU : Oggi, 29 settembre alle 16.30 a #Muccia si terrà la presentazione del progetto di sviluppo turistico e territoriale… - captainxwitch : VI RICORDO IL MODULO CONFESSIONI ONE PIECE -