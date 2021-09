“GF Vip”, le sorelle Selassiè non sarebbero vere principesse: lo scoop (Di giovedì 30 settembre 2021) Al Grande Fratello Vip non ci annoia mai e anche questa volta è spuntato l’ennesimo colpo di scena tra i concorrenti di quest’edizione. sarebbero le principesse Selassiè le protagoniste dello scoop che nelle ultime ore in poco tempo è diventato virale sul web. Infatti, dopo la notizia della finta laurea, annunciata in diretta da Alfonso … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di giovedì 30 settembre 2021) Al Grande Fratello Vip non ci annoia mai e anche questa volta è spuntato l’ennesimo colpo di scena tra i concorrenti di quest’edizione.lele protagoniste delloche nelle ultime ore in poco tempo è diventato virale sul web. Infatti, dopo la notizia della finta laurea, annunciata in diretta da Alfonso … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

infoitcultura : GF Vip, le sorelle Selassié non sono principesse: la rivelazione - supermalaxx : #gfvip - infoitcultura : GF Vip, scoop: sorelle Jessica-Clarissa-Lulù Selassié non sono vere principesse? - infoitcultura : Grande Fratello Vip, le tre sorelle Selassiè non sarebbero principesse. Lo scoop: 'Il padre è in carcere' - mmbfanspage : Solito puttanaio di Signorini Gf Vip, le sorelle Selassié non sarebbero vere principesse: «Il padre è figlio del g… -